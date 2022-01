Unesp de Botucatu abre concurso público para Cozinheiro

A vaga será para o período máximo de 2 anos na Faculdade de Ciências Agronômicas do Câmpus de Botucatu

Foi divulgado nesta semana o Concurso Público da Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho” (Unesp), para o cargo de assistente operacional II (cozinheiro), na condição de técnico administrativo substituto. A vaga será para a Faculdade de Ciências Agronômicas do Câmpus de Botucatu.

As inscrições vão de 10 a 19 de janeiro exclusivamente no site https://inscricoes.unesp.br. A taxa para se inscrever tem o valor de R$ 38,00.

O profissional que será contratado pelo regime da CLT, atuará em jornada de 40 horas por semana, com remuneração equivalente a R$ 2.302,18.

Podem se inscrever candidatos que tenham 18 anos completos na data da contratação, ensino fundamental completo, aptidão física e mental para o exercício das atribuições, comprovada em avaliação médica, entre outros requisitos.

Quanto à classificação dos participantes, serão realizadas duas fases de caráter eliminatório e classificatório, compostas por prova objetiva e prova prática.

A primeira etapa é composta com 40 questões sobre temas de língua portuguesa, matemática e conhecimentos específicos. Já a prova prática, permite avaliar o grau de conhecimento e as habilidades do candidato por meio de demonstração prática das atividades a serem desempenhadas no exercício da função.

O prazo de validade deste Concurso Público será de um ano contado da data da sua homologação, podendo ser prorrogado, a critério da Administração, uma única vez e por igual período.

Veja aqui o edital completo:

