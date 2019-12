Último fim de semana do ano será de calor em Botucatu

Previsão de sol e calor em Botucatu para encerrar 2019

O Tempo segue com predomínio de sol, poucas nuvens e sem chuva no estado de São Paulo no período da manhã. A partir da tarde, devido ao aquecimento diurno, são previstas pancadas de chuva isoladas principalmente nas regiões norte e nordeste do estado.

Temperaturas ficam elevadas em todo interior do estado, abrindo espaço para instabilidade do tempo. Nesta sexta-feira, 27, os termômetros podem marcar até 32 graus em Botucatu.

Para este sábado, 28, último fim de semana do ano, o tempo ficará instável, porém, com muito calor. A temperatura poderá chegar a 31 graus, com possibilidade de pequenas pancadas de chuva.

No domingo, 29, o tempo fica estável, com sol e sem previsão de chuva. A temperatura pode chegar a 30 graus.