Último dia do ano tem tempo instável com possibilidade de pancadas de chuva em Botucatu

O Tempo sobre o estado de São Paulo segue com céu parcialmente nublado a nublado e com previsão de pancadas de chuva isoladas, algumas acompanhadas por trovoadas e descargas elétricas, principalmente durante o período da tarde/noite. Temperaturas estáveis.

Em Botucatu, segundo o Climatempo, teremos um dia de sol com muitas nuvens durante o dia. Períodos de nublado, com chuva a qualquer hora.

A estimativa de chuva fica em torno de 20 milímetros no último dia do ano. A temperatura máxima chega a 25 graus, com mínima de 17.

