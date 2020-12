Última semana do ano será de instabilidade com previsão de pancadas de chuva em Botucatu

Tempo instável nos últimos dia de 2020 em Botucatu

O Tempo permanece instável na maior parte do estado de São Paulo, devido à presença de um centro de baixa pressão que favorece a formação de áreas de instabilidade em várias regiões do estado.

Portanto, a previsão para os próximos dias é de céu com variação da nebulosidade, com chuvas que poderão ser de forte intensidade em algumas localidades, acompanhadas por trovoadas, descargas elétricas e que se formam, principalmente, a partir do período da tarde.

Em Botucatu a última semana do ano terá dias de sol, com muita instabilidade. Há previsão de pancadas de chuva até a quinta-feira, dia 31. A máxima na semana será de 29 graus.