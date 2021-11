Hoje tem Mickey e Papai Noel abrindo a programação de Natal no Shopping Park Botucatu

Grande festa, no feriado de 15 de novembro, marca ainda a inauguração da decoração natalina do empreendimento

No feriado de 15 de novembro (próxima segunda-feira), a Turma do Mickey é presença garantida na inauguração da decoração de Natal no Shopping Park Botucatu. Quinze personagens e o Papai Noel abrilhantarão a festa.A festa terá início no sábado, dia 13, quando os personagens passearão pela cidade divulgando o evento. A comitiva circulará pelas principais ruas de Botucatu com carros antigos e abertos, munidos com bandeiras do shopping e muita animação.

No dia 15, a programação começará na área externa do empreendimento, onde terá início a Parada com os personagens. O evento celebra também o novo momento que o shopping tem vivido, com mais novidades, entre elas: inclusão do nome “Park” ao Shopping Botucatu, nova fachada com utilização de cores quentes, que remete à mais conveniência, implementação de moderno paisagismo, pintura, decoração e espaços de convivência.

Recentemente, o Shopping Park Botucatu ganhou novas operações, entre elas: PROHOUSE Colchões, Havaianas e Planejados Miqueas. Mais novidades estão previstas para os próximos meses.

O ratinho mais famoso do mundo, ao lado de Pluto, Pateta e seus amigos desfilarão pelos corredores do shopping às 11h30, 15h45 e 18 horas. Após as Paradas, os personagens ficarão à disposição do público para sessão de fotos.

“Será um Natal muito especial, lúdico e voltado às famílias. Pensamos em cada detalhe e selecionamos os personagens mais queridos entre adultos e crianças, que nos acompanharão em momentos de pura fantasia e magia. É o verdadeiro clima de Natal em nosso shopping, com muita nostalgia, alegria e diversão”, destaca o gerente geral do shopping, Fernando Brandão.

O CEO do Shopping Park Botucatu, José Henrique Faraldo, destaca que o Natal de 2021 virá para celebrar o novo momento do shopping. “Queremos proporcionar ao nosso público boas experiências e que todos possam usufruir do maior complexo de compras, lazer e entretenimento da nossa região. Temos investido fortemente na estrutura do shopping e agora chegou o momento de compartilhar com a comunidade os melhores sentimentos”, completa.

A Turma do Mickey voltará a se apresentar no Shopping Park Botucatu também nos dias 28 de novembro, 11 de dezembro e 19 de dezembro. Já o Papai Noel, retorna com presença fixa a partir de 24 de novembro, das 12h às 20h, na Praça de Eventos.

Decoração

A decoração de Natal do shopping foi especialmente preparada com elementos tradicionais nas cores vermelha, verde e dourado, onde árvores decoradas estarão dispostas nas entradas principais e pontos estratégicos. Estrelas douradas e vermelhas enfeitarão os corredores.

Na Praça de Eventos, terá um brinquedão e uma árvore de Natal com seis metros de altura, totalmente iluminada, além de torres de acesso a uma piscina de bolinha com aproximadamente 300 mil bolinhas.

Também na Praça de Eventos, um trenzinho de Natal fará passeios com as famílias. No local, haverá uma decoração intitulada: “Doce Natal do Shopping Park Botucatu”, onde assistentes do Papai Noel, com vestimentas temáticas, ajudarão na fabricação do mel.

O shopping segue todas as normas de segurança em saúde para combate ao Covid-19. O uso de máscaras é obrigatório.

Serviço

Horários de funcionamento do shopping: segunda a sábado: lojas e praça de alimentação – das 10h às 22h.Domingos e feriados: lojas – das 14h às 20h / Praça de Alimentação – 11h às 21h.

Estacionamento

Isento de cobrança: de segunda a sexta-feira, até às 14 horas. Para comodidade de todos, o estacionamento pode ser pago em três pontos: em frente à Lojas Renner, próximo à Ri Happy e ao Tenda Atacado.

Mais informações: (14) 3880-5555. Site: www.shoppingbotucatu.com.br

Compartilhe esta notícia