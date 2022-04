Turismo abre inscrições para interessados em participar da Primeira Feira Turística de Botucatu

As inscrições estão abertas até o dia 15 de abril.

A Secretaria Adjunta de Turismo abre inscrições para 1ª Feira Turística de Botucatu. As vagas são para expositores de artesanato local, artes plásticas, produtos culinários produzidos artesanalmente, entre outros.

Os interessados devem fazer a inscrição preenchendo o formulário: https://forms.gle/iXTdZ6SEfjboHA2R8 . As vagas são limitadas e estão abertas até o dia 15 de abril.

A Feira acontece no dia 7 de maio (sábado), na praça Isabel Arruda, em frente à Pinacoteca, reunindo arte, gastronomia, artesanato e música, com apresentações gratuitas da Banda Sinfônica de Botucatu e de jazz, com o músico Samuel Ramos.

Mais informações:

Secretaria Adjunta de Turismo

Rua Benjamim Constant, 228-470, Vila Jaú (Estação Ferroviária)

Telefone: (14) 3811-1492

