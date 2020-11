Tromba d’água atinge Botucatu e faz estragos e vários bairros

A forte chuva que atingiu Botucatu no começou da noite desta terça-feira, dia 17, causou estragos em parte da cidade. Pelo menos partes de duas árvores caíram por causa de uma tromba d’água.

A pancada de chuva foi rápida, porém, muito forte. Os ventos derrubaram parte de uma árvore sobre um veículo na rua Otacílio Nogueira, no Bairro Alto. A região ficou sem energia elétrica por alguns minutos.

De acordo com a Defesa Civil de Botucatu, houve alagamento no elevado Bento Natel. No Jardim Itamarati, na Rua Milton Guimarães, uma árvore também não resistiu aos ventos e caiu. Ninguém ficou ferido.

Bairros na região da Rodovia Gastão Dal Farra também ficaram sem energia, como exemplo o “Maria Luiza”. Há também relatos de árvores que caíram na região da Fazenda MAC.

O Acontece Botucatu acompanha.