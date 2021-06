Troca de postes de energia no Dia dos Namorados causa prejuízo a comerciante de Botucatu

Para alguns setores do comércio, datas comemorativas são dias estratégicos para um aumento do faturamento. No dia 12 de junho, quando é comemorado o Dia dos Namorados, além das lojas de presentes, os restaurantes também são muito procurados para a comemoração.

Neste sábado, o comerciante Luís Marques, dono de uma pizzaria na Vila Carmelo, Setor Norte de Botucatu, se preparou para um dia produtivo, convocou toda equipe para trabalhar no almoço, mas foi surpreendido pela falta de energia elétrica no estabelecimento.

“Ficamos o dia inteirinho sem energia aqui na pizzaria. A gente faz almoço, delivery e infelizmente ficamos o dia todo sem poder trabalhar. Viemos com toda equipe para atender no almoço e conseguimos, com muita dificuldade, elaborar só dois pratos, por falta de energia”, disse Luís ao Acontece Botucatu.

Segundo ele a energia foi desligada por volta das 10h30 e quando a equipe retornou para o segundo turno, por volta das 16h00, a energia ainda não havia sido reestabelecida. O motivo seria a troca de postes antigos, de madeira, por novos de concreto na região norte da cidade.

“Não pudemos ligar as máquinas para começar o preparo das massas que usamos a noite. O pior é que a gente não consegue o retorno da energia. Tentamos ligar no 0800 e não atende. E justo hoje, em que temos muitas reservas para o período da noite, muitas mesas que não sei como vou fazer”, finalizou.

Os vizinhos do estabelecimento também ficaram sem a energia elétrica, que só foi religada por volta das 17h00 do sábado, 12. O Acontece Botucatu entrou em contato com a assessoria de imprensa da CPFL e aguarda uma resposta.