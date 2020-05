Trecho de cratera na Rondon em Botucatu tem trânsito liberado

A concessionária que administra a Rodovia Marechal Rondon (SP-300), em Botucatu (SP), informou que as obras no trecho onde uma cratera se abriu após a chuva em fevereiro foram finalizadas e o trânsito será liberado na noite desta segunda-feira, 11.

A liberação do quilômetro 258, sentido capital – interior, estava prevista para os primeiros dias de abril. No entanto, segundo a concessionária Rodovias do Tietê, a pandemia atrapalhou a entrega dos materiais para as obras e alguns funcionários tiveram que ser afastados por pertencerem ao grupo de risco.

Relembre

A cratera que se abriu após a chuva de fevereiro em Botucatu foi responsável por uma série de acidentes, com vítimas fatais.

No dia 10 de fevereiro, um motorista morreu depois que o caminhão dele foi “engolido” pela cratera que se abriu na pista. Um carro também chegou a ser arrastado pela enxurrada, mas o motorista não se feriu. A rodovia ficou interditada nos dois sentidos.

Quatro dias depois, a concessionária liberou a pista leste, no sentido interior – capital, para o tráfego nos dois sentidos em pista simples. No dia 24, o motorista de um ônibus furou a sinalização e invadiu a área de isolamento. Ele caiu na cratera e morreu no local do acidente.

No dia 29, o motorista de um caminhão também invadiu a sinalização e caiu na cratera. Ele foi socorrido para o Hospital das Clínicas, mas morreu no dia seguinte.

Horas depois desse acidente, a concessionária informou que outro caminhão invadiu a interdição e também quase caiu na cratera. Câmeras flagraram a manobra que o caminhoneiro teve que fazer para evitar cair no buraco, e ele não se feriu.

Depois da sequência de acidentes, a concessionária abriu um novo desvio, pelo canteiro central da rodovia, e não houve mais problemas.