Transporte público, supermercados e serviços em geral; veja o que diz decreto sobre Lockdown em Botucatu

Botucatu terá serviços paralisados nos próximos dois finais de semana

A Prefeitura de Botucatu fez um duro anúncio na noite desta terça-feira, 16. O município terá lockdown aos finais de semana, ou seja, um sistema de quarentena mais rígido, com paralisação quase total dos serviços.

Serão dois finais de semana, conforme decreto editado.

1º fim de semana – começando às 20h00 da próxima sexta-feira, dia 19, até às 6h00 da segunda-feira, dia 22.

2º fim de semana – começando às 20h00 do dia 26 (sexta-feira) até as 6h00 do dia 29 de março (segunda-feira).

A medida vai funcionar da seguinte maneira:

-Saúde: O funcionamento estará permitido apenas aos serviços emergenciais de saúde: farmácia, hospital e Prontos Socorros.

-Alimentação: Serviços de alimentação funcionarão apenas por delivery, incluindo supermercados, mercearias e hortifrútis.

-Circulação nas ruas: Será restrita aos serviços obrigatórios. As pessoas deverão comprovar com documento o motivo da locomoção.

-Transporte público não irá funcionar no período

Clique no link abaixo e veja todos os pontos do Decreto número 12.245

diario_16001957