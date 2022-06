Transporte Municipal de Botucatu renova serviços de bilhetagem eletrônica

A partir de agosto, usuários poderão fazer suas compras e recargas por meio de aplicativo. Cartão para validação também poderá ser substituído pelo celular.

Em maio de 2022, as empresas Reta Rápido Transportes e a Pontual Sul Transportes e Turismo fecharam o contrato de renovação tecnológica de bilhetagem eletrônica.

Atualizado, o pacote engloba uma nova plataforma e o conceito de operação online. Com vigência a partir de agosto, os usuários poderão comprar, validar e gerenciar seus créditos eletrônicos por meio de aplicativo. Além disso, os validadores também serão trocados e os carros serão implementados com o que há de mais moderno nesse sistema.

A nova tecnologia fortalece a tendência de diminuição de dinheiro a bordo, oferecendo aos clientes do transporte coletivo a opção de compra virtual para os seus créditos de transportes. Além disso, o objetivo é agilizar o dia a dia com recargas online, além de tornar a mobilidade urbana mais tecnológica e conectada.

Por meio da plataforma, os usuários poderão fazer seus pagamentos por meio de PIX, QR Code, cartão de crédito ou débito. Outra novidade é a possibilidade de cadastrar o cartão do transporte municipal no aplicativo. Com isso, não haverá mais a necessidade de apresentação do cartão físico na validação, que poderá ser feita com o próprio celular.

A inovação também promete facilitar a vida de quem usa o transporte público esporadicamente. É possível criar no sistema uma carteira virtual, depositando determinada quantia para ser utilizada na compra de passagem para o transporte. Isso pode ajudar, por exemplo, aqueles usuários que saem de casa desprevenidos.

Dados

Cerca de 85% dos municípios brasileiros possuem como modo predominante de transporte público o sistema de ônibus urbanos e metropolitanos. Com o passar do tempo, as empresas passaram a aderir às renovações tecnológicas, além de buscarem oferecer mais praticidade e eficiência aos usuários.

Nos centros urbanos, grande parte dos sistemas já migraram ou estão em processo de transição para a bilhetagem online ou na nuvem

