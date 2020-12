Transportadora não fará tradicional desfile de caminhões iluminados em 2020

O tradicional evento natalino da Transportadora Phênix, em que caminhões iluminados percorrem a cidade, não será realizado neste ano por conta da pandemia de Coronavírus.

Veja nota da empresa

Em razão da pandemia de COVID-19 (CORONAVIRUS), adotando as medias preventivas recomendadas por autoridades de saúde nacionais e internacionais, a Phenix Transportes informa que a Carreata de Natal está cancelada. A decisão tomada visa a proteger a saúde do público e todos os envolvidos. Esperamos que no ano de 2021 possamos festejar juntos com nossa Carreata de Natal.