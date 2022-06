Trânsito no Largo da Catedral terá alterações a partir de quarta-feira, 15

Foto: M&M Imagens e Acontece Botucatu

A partir da próxima quarta-feira, 15, o trânsito na Avenida Santana, no trecho compreendido entre as ruas Velho Cardoso e Moraes de Barros, no sentido Catedral-Cemitério, terá alteração. O fluxo de veículos seguirá em pista compartilhada, retornando ao fluxo habitual nas imediações da Catedral.

Os bolsões de estacionamento também estarão fechados em frente às escolas Cardoso de Almeida e Cardosinho para a montagem de estrutura de um evento esportivo.

A partir das 23 horas de quarta-feira, 15, o Largo da Catedral estará totalmente fechado até às 22 horas de sábado, 18, para a realização da prova. A Prefeitura orienta que os motoristas evitem trafegar pela região até o término do evento.

