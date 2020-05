Trabalhos de recuperação da Ponte do Salgueiro avançam

Após ser totalmente destruída nas chuvas do dia 10 de fevereiro, a Ponte do Salgueiro, importante acesso a região dos bairros Vila Maria, Jd. Brasil e Cachoeirinha, entre outros, está com os trabalhos de recuperação avançando.

A empresa responsável pela obra está implantando um canal auxiliar ao lado do leito do rio, visando melhorar o escoamento das águas pluviais na bacia do Rio Lavapés.

“Depois desse trabalho, o espaço será aterrado e em seguida pavimentado. Estamos muito otimistas para o quanto antes devolver a população mais este acesso! A reconstrução da cidade continua, mais um desafio num ano tão difícil”, disse o Prefeito Mário Pardini.