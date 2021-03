Termina o segundo Lockdown de ‘fim de semana’ em Botucatu

Botucatu teve serviços paralisados durante o fim de semana

Terminou exatamente às 06h00 deste segunda-feira, dia 29, o segundo Lockdown de ‘fim de semana’ em Botucatu. A medida teve início às 20h00 da última sexta-feira, 26.

Durantes esses dias quase todas as atividades ficaram paralisadas, com exceção dos serviços de Saúde, delivery de alimentação e serviço de passageiros. Houve restrição de circulação nas ruas do município e barreiras foram montadas nas entradas da cidade.

Desta forma Botucatu volta a funcionar na chamada fase emergencial que foi estendida pelo governo do estado até o dia 11 de abril. O comércio continua fechado, mas pode funcionar no delivery e os mercados e padarias voltam a funcionar, assim como postos de combustíveis.

Durante essa semana a Prefeitura de Botucatu decidirá se a medida voltará nos próximos dias. O próximo fim de semana será prolongado, afinal, é a Páscoa, que terá início na Sexta-Feira Santa, dia 02.