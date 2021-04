Termina o Lockdown de Páscoa, o terceiro em Botucatu durante o fim de semana

Novamente os serviços foram paralisados em Botucatu

O Lockdown no feriado de Páscoa terminou exatamente às 06h00 desta segunda-feira, dia 05, em Botucatu. A medida teve início às 23 horas da quinta-feira, 01, durando todo o feriado prolongado.

Durantes esses dias quase todas as atividades ficaram paralisadas, com exceção dos serviços de Saúde, delivery de alimentação e serviço de passageiros. Houve restrição de circulação nas ruas do município e barreiras foram montadas nas entradas da cidade.

Apesar das normas restritivas no âmbito municipal após decreto, houve por parte de internautas diversos relatos de igrejas funcionando. O fato chamou atenção especialmente neste Domingo de Páscoa.

Desta forma Botucatu volta a funcionar na chamada fase emergencial que foi estendida pelo governo do estado até o dia 11 de abril. O comércio continua fechado, mas pode funcionar no delivery e os mercados e padarias voltam a funcionar, assim como postos de combustíveis.

Não há, por enquanto, previsão de novas restrições nesse sentido em Botucatu. O próximo feriado será no dia 14, aniversário do município. Até o momento a Prefeitura não se pronunciou se a data será considerada dia normal de trabalho ou haverá paralização dos serviços.

Redução de casos, segundo a Prefeitura

Segundo a Prefeitura, os primeiros resultados do primeiro Lockdown, há duas semanas, começaram aparecer. De acordo com dados epidemiológicos houve uma redução de 20% em novos casos no município.

Segundo os números da Prefeitura de Botucatu, houve uma queda de 20% nas duas últimas semanas no ciclo de transmissão do vírus. Foram 564 novos casos antes das primeiras medidas restritivas, ou seja, o Lockdown e 449 no fechamento da última semana.

Como comparativo, conforme os gráficos mais abaixo divulgados pela Prefeitura, houve um aumento de 7% na média estadual. Esses dados também começam no dia 14/03 e terminam no dia 28/03.