Temporal arrebenta fios e deixa bairros sem energia em Botucatu

Diversos bairros de Botucatu registram falta de energia no início da noite nesta segunda-feira, 09.

A chuva que atingiu a cidade veio acompanhada de uma forte rajada de vento, com descargas elétricas. Vários regiões registraram queda de fiação.

Na avenida Dom Lucio, por exemplo, uma moto ficou presa em um cabo que arrebentou no cruzamento com a Rua Júlio Marcondes Salgado.

Alguns semáforos da Dom Lúcio e da Avenida Vital Brasil ficaram desligados.

No Jardim Paraíso, uma árvore tombou com a força do vento e ficou escorada em uma caçamba, na Avenida Rafael Laurindo.

A Defesa Civil já está atuando em diversos pontos. O Acontece acompanha.