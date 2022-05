Tempo: semana começa com áreas de instabilidade sobre Botucatu

Acontece Botucatu

A semana começou com certa instabilidade no estado de São Paulo. No decorrer da tarde surgem áreas de chuvas isoladas, a partir do sul e oeste do estado, devido a áreas de instabilidade na atmosfera. Esse sistema mantém o tempo instável até a próxima quarta-feira. Temperaturas com leve declínio.

Em Botucatu, segundo o Climatempo, a segunda-feira (30) terá tempo instável, com estimativa de 11 milímetros de chuva. Durante a madrugada uma fina chuva caiu sobre partes do município.

Por enquanto não há previsão de quedas expressivas na temperatura. A máxima permanece em 26 graus e a mínima em 14 graus. Apenas na próxima semana os termômetros devem registrar queda.

