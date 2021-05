Tempo seco: umidade relativa pode chegar a 30% Botucatu

Tempo muito seco em Botucatu (Foto Acontece)

Massa de ar seco atua no estado de São Paulo. Com isso, o Tempo segue estável, com predomínio de sol e poucas nuvens em todo o estado paulista. Temperaturas em ligeira elevação durante o período da tarde.

Em Botucatu a situação continua crítica nesta terça-feira, dia 18. A Umidade relativa do ar pode chegar a 30%, segundo prevê o Instituto Climatempo.

Isso significa que a cidade terá um tempo extremamente seco, prejudicial par quem tem problemas respiratórios, além do risco de incêndios florestais. A temperatura máxima chega a 27 graus e sem previsão de chuva.