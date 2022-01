Tempo permanece instável até a próxima semana em Botucatu, indica previsão

Acontece Botucatu

As condições de instabilidades permanecem sobre o estado de São Paulo, devido a chegada de uma nova frente fria pelo oceano Atlântico, na altura do litoral paulista. Com isso, muita nebulosidade e áreas de chuvas, são previstas em várias regiões do estado no decorrer do período.

Algumas chuvas podem vir acompanhadas por trovoadas e descargas elétricas, principalmente durante os períodos da tarde e noite. Temperaturas estáveis.

Em Botucatu, segundo o Climatempo, teremos uma quinta-feira chuvosa, com estimativa de 20 milímetros de chuva. A temperatura máxima será de 26 graus.

Para o fim de semana a chuva deve diminuir de intensidade, mas o tempo permanece instável. Para sábado (08) e domingo (09) há uma estimativa de 6 milímetros de chuva. A instabilidade deve continuar por pelo menos até a próxima semana.

