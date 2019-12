Tempo ficará instável em Botucatu no fim de semana que antecede o Natal

Tempo instável em Botucatu antes do Natal

Final de semana com tempo instável no estado de São Paulo por ação de áreas de instabilidade que se propagam no interior do continente, em função da chegada de uma nova frente fria ao litoral paulista, no decorrer do domingo, mostra o Ipmet/Unesp.

Portanto, previsão de céu com muitas nuvens com áreas de chuva, acompanhadas por trovoadas isoladas, a partir da tarde do sábado.

Em Botucatu e região o sábado, dia 21, será de sol com algumas nuvens. Chove rápido durante o dia e à noite, com estimativa de 10 milímetros. A temperatura máxima será de 28 graus.

Já no Domingo, 22, a instabilidade ainda impera, com temperatura máxima de 27 graus. Há estimativa de chuva para 18 milímetros, ou seja, pancadas ao final da tarde.