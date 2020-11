Tempo continua instável em Botucatu nesta quinta-feira, 19

A passagem de uma frente fria pelo litoral paulista, favorece a formação de chuva sobre o estado de São Paulo. Desta forma, o céu estará nublado a parcialmente nublado, com ocorrências de chuvas moderadas a fortes em várias regiões do estado. As temperaturas estarão em declínio.

Em Botucatu, segundo o Climatempo, teremos uma quinta-feira chuvosa de manhã. Aberturas de sol à tarde e pancadas de chuva que vão até a noite.

A estimativa de chuva para hoje é 15 milímetros. A temperatura tem mais uma ligeira queda, com 16 graus na mínima e 23 graus na máxima.