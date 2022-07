Tempo continua com calor atípico durante a semana, indica previsão

Foto: André Godinho

A última semana terminou com calor atípico para esta época do ano no estado de São Paulo, este primeiro fim de semana de julho, foi marcado por calor em vários municípios, incluindo Botucatu, que teve máxima de 28 graus.

Vale lembrar que o mês de julho tem como média de temperatura máxima no estado 22,9°C. O estado de São Paulo continua sob influência do ar seco, que impede a formação de nuvens de chuva.

As temperaturas continuam amenas entre as madrugadas e manhãs, mas aos poucos com a presença do sol, voltam subir no período da tarde. Não há previsão de grandes mudanças e o destaque ainda continua sendo o tempo seco em Botucatu.

A temperatura máxima continua na faixa dos 28 graus. O calor e o tempo seco continuam sendo destaque esta semana.

