Tempo continua abafado no fim de semana, com possibilidade de mais pancadas de chuva em Botucatu

Frente fria deslocou-se para o litoral do Rio de Janeiro, mas sua proximidade, junto ao aquecimento diurno, deixam o Tempo abafado no estado de São Paulo e causam pancadas de chuva isoladas. Algumas dessas pancadas serão acompanhadas por trovoadas e descargas elétricas entre o decorrer da tarde e da noite de hoje.

Entre sexta-feira e domingo, a condição de instabilidade permanece no interior. Em Botucatu, segundo o Climatempo, a sexta-feira continua instável em Botucatu, com pancadas de chuva previstas para a parte da tarde.

No sábado deve chover bastante, com estimativa de 20 milímetros. O tempo continua abafado em nossa cidade, na casa dos 30 graus e com possibilidade de pancadas de chuva.