Tempo ainda segue instável em Botucatu, indica previsão

A presença de uma frente estacionária no oceano, altura do litoral da região Sudeste do Brasil (entre Rio de Janeiro e Espírito Santo), mantém a condição de instabilidade em parte do estado de São Paulo, com previsão de muita nebulosidade e de chuva, algumas acompanhadas por trovoadas, principalmente entre a tarde e a noite. Temperaturas estáveis.

Em Botucatu, segundo o Climatempo, a quinta-feira será úmida, ainda com nuvens. Chove rápido durante o dia e à noite. A estimativa é 12 milímetros de chuva.

A temperatura sobe um pouco, podendo marcar 26 graus na máxima e 18 graus na mínima. A partir de amanhã pode voltar a fazer calor na região de Botucatu, de acordo com as estimativas.

