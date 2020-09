Temperatura volta a subir em Botucatu nesta quarta-feira, dia 23

Temperatura poderá chegar a 25 graus em Botucatu

Frente fria deslocou-se para o estado do Rio de Janeiro. Entretanto, devido a sua proximidade, o Tempo ficará instável no estado de São Paulo, com céu nublado a parcialmente nublado e com previsão de chuvas isoladas, especialmente no litoral. Temperaturas em ligeira elevação.

Em Botucatu o tempo volta a ficar estável, sem previsão de chuva. A temperatura volta a subir e chega a 25 graus. A partir de quinta-feira, dia 24, a temperatura ficará acima dos 30 graus.