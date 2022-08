Acontece Botucatu

Tempo estável sobre o estado de São Paulo, com pouca nebulosidade e sem previsão de chuva, devido à atuação da massa de ar seco e frio, que vai lentamente perdendo a intensidade e com isso, elevando as temperaturas.

Em Botucatu, segundo o Cliamtempo, o dia será de sol com algumas nuvens. Não há previsão de chuva, que pode voltar apenas no meio da semana.

A temperatura volta a subir em Botucatu. A mínima será de 13 graus e máxima de 28 graus.

