Temperatura tem ligeiro aumento durante a semana em Botucatu, mostra previsão

Foto André Godinho

Tempo estável no estado de São Paulo, com poucas nuvens a parcialmente nublado, sem chuva, exceto na região sul e na faixa leste, que permanece com céu nublado e previsão de chuvas fracas, principalmente no litoral.

Em Botucatu, segundo o Climatempo, teremos uma segunda-feira, 29, de sol de sol com algumas nuvens e névoa ao amanhecer. Noite com poucas nuvens.

A temperatura máxima será de 24 graus, com mínima de 12 graus. Não há previsão de chuva para esta segunda-feira.

O Tempo volta a ficar estável durante a semana. A terça-feira tem estimativa de 10 milímetros de chuva, com 8 milímetros na quarta.