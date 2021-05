Temperatura poderá chegar a 5 graus na próxima semana em Botucatu

Em vem mais frio em Botucatu, segundo a previsão

A Defesa Civil já alertou neste domingo, 23, sobre a queda na temperatura durante esta semana no interior de São Paulo. Isso já foi sentido em Botucatu na madrugada desta segunda-feira, dia 24, quando os termômetros chegaram a indicar 10 graus com sensação ainda menor em alguns pontos do município.

Apesar dessa sensação gelada, a situação pode piorar para quem não gosta de frio. Segundo o Climatempo, na próxima semana são esperadas temperaturas mínimas de até 5 graus na segunda-feira, dia 31 em Botucatu.

A temperatura máxima também deve cair, oscilando entre 16 e 20 graus. Lembrando que o inverno, a estação mais fria do ano, começará apenas no dia 21 de junho.

Por conta de todo esse cenário meteorológico, recomenda-se que as pessoas tenham cuidado com os mais vulneráveis, como idosos e crianças além de não acenderem fogueiras em ambientes fechados e não atearem fogo na vegetação, pois o risco para incêndios permanecerá elevado. Com relação as chuvas, aconselha-se que os municípios prestem atenção nas áreas mais vulneráveis, pois haverá há tendência para transtornos.