Frio em Botucatu com baixas temperaturas

Massa de ar frio atua no estado de São Paulo, deixando as temperaturas baixas e a condição de Tempo com céu claro a poucas nuvens e sem chuva, em todo o estado.

Em Botucatu, segundo o Climatempo, teremos uma noite/madrugada muito fria. De acordo com a previsão, os termômetros podem chegar a 4 graus.

Já nesta sexta-feira, 03, a máxima será de 20 graus, com registro de mínimo de 6 graus. apenas no sábado a temperatura terá ligeiro aumento.