Temperatura deve cair ainda mais em Botucatu na próxima semana, indica previsão

Frente fria em Botucatu nos próximos dias?

A temperatura já começou a cair de forma ainda tímida em Botucatu. Os dias quentes que registravam temperaturas superiores a 30 graus nos três primeiros meses do ano já ficaram para trás.

Durante esta semana a temperatura máxima bateu na casa dos 27 graus, com mínima de 14 graus. Porém, aquele ventinho mais frio típico na nossa Cuesta já deu o ar da graça durante as madrugadas.

Para a próxima semana o clima pode ganhar um cenário um pouco mais frio, segundo a previsão. Como mostram animações do Climatempo abaixo, a máxima poderá chegar a 22 graus, com mínima de 12 graus.

O último fim de semana de abril vai ser com mudança no tempo, com a aproximação de uma nova frente fria. Por isso, durante o domingo, 25 de abril, a nebulosidade aumenta ao longo do dia e as pancadas de chuva voltam a ocorrer à tarde ou à noite por quase todo o estado.