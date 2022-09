Técnicas de esmaltação em gel é tema de curso em Botucatu

Ação do Sebrae-SP está com pré-inscrições gratuitas abertas

Quem busca uma oportunidade para aprender uma nova atividade e ganhar uma renda pode se inscrever gratuitamente no curso de Técnicas de Esmaltação em gel que será realizado em Botucatu. A ação é promovida pelo Sebrae-SP em parceria com a Prefeitura Municipal e Senac.

A capacitação será realizada de 28 de setembro a 14 de outubro, das 18h30 às 22h30, com aulas de segunda, quarta e sexta-feira. Durante o curso, serão ensinadas noções de processo alérgico e contraindicações no uso do esmalte em gel; pesquisa de mercado de esmaltação em gel; aplicação da técnica de esmaltação em gel; e técnica de remoção do esmalte em gel.

A ação faz parte do Empreenda Rápido, programa do Sebrae-SP em parceria com o Governo de São Paulo, que oferece capacitação técnica e de gestão. As aulas serão realizadas no Sebrae-SP, localizado na Rua Dr. Costa Leite, 1.570. As pré-inscrições podem ser feitas no link https://bit.ly/sebraetecnicobotucatu. Outras informações pelo telefone (14) 3811-1710 (opção 4).

Compartilhe esta notícia