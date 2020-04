Taxa de isolamento em Botucatu foi de 60% durante o feriado de aniversário

Taxa em Botucatu aumentou durante o feriado

O governo de São Paulo divulgou, no último dia 15 de abril (quarta-feira), um percentual de isolamento social de 104 municípios paulistas. Entre as cidades que hospedam campus da Unesp, Botucatu tem o melhor índice (60%).

Há uma explicação para o índice, pois no dia 14 foi aniversário da cidade, ou seja, feriado. A expectativa é que esse número possa se repetir no feriado de Tiradentes, dia 21. Na média dos outros dias a taxa de foi de 56%, segundo levantamento do governo paulista.

Os dados são fornecidos pelo Sistema de Monitoramento Inteligente (SIMI-SP), uma central de inteligência que analisa dados de telefonia móvel fornecidos por diversas operadoras para indicar tendências de deslocamento e apontar a eficácia das medidas de isolamento social.

De acordo com o Coordenador do Centro de Contingência do coronavírus em São Paulo, o médico infectologista David Uip, a adesão ideal para controlar a disseminação da COVID-19 é de 70%. Se a taxa continuar baixa, o número de leitos disponíveis no sistema de saúde não será suficiente para atender a população, diz o governo.

No momento, há acesso a dados referentes a 104 cidades com população igual ou superior a 70 mil habitantes. O sistema é atualizado diariamente para incluir informações de municípios.

MUNICÍPIO POPULAÇÃO PORCENTAGEM (14/Abril) São Paulo 12.252.023 50% São José dos Campos 721.944 51% Sorocaba 679.378 49% São José do Rio Preto 460.671 45% Bauru 376.818 46% São Vicente 365.798 58% Franca 353.187 45% Marília 238.882 48% Araraquara 236.072 46% Presidente Prudente 228.743 44% Rio Claro 206.424 53% Araçatuba 197.016 44% Botucatu 146.497 60% Guaratinguetá 121.798 53% Ourinhos 113.542 52% Assis 104.386 48% Itapeva 94.354 49% São João da Boa Vista 91.211 55% Jaboticabal 77.263 44%

