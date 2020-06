Supermercado Panelão abre seleção de funcionários para unidade de Botucatu

O supermercado Panelão divulgou recentemente que está cadastrando currículos de pessoas interessadas em trabalhar na unidade que está em construção em Botucatu. A expectativa é que o empreendimento tenha aproximadamente 200 postos de trabalho. As vagas disponíveis são para:

Coordenador de Padaria

Coordenador de Restaurante

Coordenador de Frios

Coordenador de Açougue

Padeiro

Confeiteira

Cozinheira

Repositor de Câmara fria

Operador de empilhadeira

Eletricista

Os interessados devem enviar o currículo anexado ao e-mail, com o cargo de interesse no assunto, para o endereço eletrônico talentosbotucatu@gmail.com.

As obras do Panelão tiveram início em Botucatu no mês de maio de 2019 em uma grande área na Vila Maria, mais precisamente na Rua Ângelo Milanesi, ao lado da igreja Nossa Senhora Menina, onde ficava a torre da Rádio F-8.

O Panelão

O Panelão começou sua história em 1993, quando os amigos empreendedores Cláudio e Valdenir colocaram em prática o sonho de abrirem um comércio de alimentos na cidade de Bauru.

Aos poucos este comércio concretizou-se em uma empresa de pequeno porte e hoje a realidade é bastante diferente, pois ocupam uma representação significativa no cenário do varejo supermercadista.