Super Secretaria de Planejamento será criada e unirá pastas em nova gestão Pardini 

Uma Super Secretaria de Desenvolvimento e Planejamento será montada na nova gestão Mário Pardini que se inicia no dia 01 de janeiro de 2021. A informação foi dada pelo próprio Prefeito na manhã desta segunda-feira, dia 14, durante entrevista ao programa Bom Dia Criativa, da Rádio Criativa FM.

Segundo Pardini, haverá uma junção do chamado Escritório de Projetos com a pasta da Habitação. Nesse novo cenário, José Carlos Broto está de saída, por opção pessoal, de acordo com o Chefe do Executivo.

“O Broto vai deixar o Governo por opção dele, é bom que se diga. O Broto foi incansável durante esses anos, teve participação fundamental na conquista do Cachoeirinha e agora vai tocar seus projetos pessoais e familiares. Botucatu deve muito ao Broto”, disse Pardini.

Ainda não há uma nomenclatura para a Secretária, que poderá ser Planejamento, Desenvolvimento e Engenharia, mas o objetivo é manter uma pasta de planejamento de projetos e obras no município. Um nome que ganha força nos bastidores é o do servidor municipal Luiz Guilherme Silva, que hoje coordena a parte de projetos da Prefeitura.

“O Guilherme é sim uma alternativa viável, um nome estudado, vem desempenhando um grande trabalho”, colocou.

A Secretária de Infraestrutura não deverá ser incorporada nessa pasta, de acordo com Pardini durante a entrevista. Responsável pelas obras do município, a estrutura deverá ser mantida.

“Essa é uma Secretaria de execução a outra é de Planejamento. São pastas distintas, mas que trabalharão em conjunto”, colocou Pardini.

Perguntado, o Prefeito de Botucatu confirmou que o atual Secretário de Infraestrutura, William Silva, continuará. O Vice-Prefeito André Peres, ex-comandante da pasta, deverá ter uma outra função próxima ao Gabinete, segundo Pardini.