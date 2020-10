Sol deve ‘reaparecer’ neste fim de semana em Botucatu

Chuva em Botucatu deve voltar no domingo (Foto André Godinho)

A presença de baixas pressões, no interior do continente, mantém a condição para ocorrências de chuvas e trovoadas isoladas no estado de São Paulo, principalmente a partir do período da tarde. Temperaturas em elevação.

Em Botucatu, segundo o Climatempo, o sábado será de sol com tempo seco, previsão de chuva. A temperatura pode chegar a 29 graus.

Já no domingo, o dia será sol e aumento de nuvens de manhã, com possibilidade de pancadas de chuva à tarde e à noite. A temperatura pode chegar a 32 graus.