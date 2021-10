Sindicato anuncia demissão de mais 300 funcionários da Caio em Botucatu

Após uma semana de ter suspendido as demissões de funcionários, a empresa Caio irá demitir aproximadamente 300 funcionários. A informação foi divulgada pelo Sindicato dos Metalúrgicos de Botucatu, nesta quinta-feira, 07.

“Apesar de todos os esforços do Sindicato, que inclusive levou a duas assembleias, onde os trabalhadores não aprovaram o acordo proposto pela empresa Caio, com grande pesar, recebemos a notícia de que 300 pessoas serão demitidas nos próximos dias. O sindicato, de todas as formas, atuou para que tantas famílias não perdessem seu sustento, buscando novos e melhores acordos com a direção da empresa, sempre pensando no bem estar de todos”, diz texto assinado pelo presidente do sindicado, Cláudio Beiço.

“Seguiremos negociando com a empresa e conversando com nossas autoridades para amenizar os impactos dessas demissões. Nosso departamento jurídico está a disposição de todos. Reiteramos nosso compromisso com os metalúrgicos nesse dia tão difícil para todos nós. A grandeza da crise econômica pode ter sido ignorada por alguns, mas agora é momento de união e luta pela nossa classe”, concluiu a nota.

No dia 21 de setembro deste ano foram dispensados 270 colaboradores da Caio de sua unidade em Botucatu. O fato foi confirmado pela empresa através de uma nota oficial. Em comunicado a Caio alegou que a situação do mercado de ônibus não evoluiu como esperado. Também cita incertezas políticas, econômicas e a pandemia.

Segundo a Caio, na ocasião, foram priorizados os aposentados e aqueles que gostariam de ser desligados por motivos pessoais. O Acontece Botucatu entrou em contato com a assessoria da empresa e aguarda um posicionamento.