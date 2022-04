Sincomercio realiza palestra: “A reforma trabalhista e a sua empresa”

O Sincomercio de Botucatu, em parceria com FecomercioSP, realiza nesta quinta-feira, 28, a palestra A reforma trabalhista e a sua empresa”. O evento será na sede da empresa Proeste, na Avenida Dante Delmanto, e tem vagas limitadas. Os convidados são Marlos Melek, juiz e redator da reforma trabalhista e Ivo Dall’Acqua Junior, vice-presidente da FecomercioSP.

“Que tal se informar com um dos redatores da Reforma Trabalhista? No evento FecomercioSP e Sincomercio Botucatu, você vai ter a oportunidade de ouvir e falar com o especialista em CLT, Ivo Dall’Acqua Júnior, vice-presidente da FecomercioSP, e com Marlon Melek, juiz do Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região e um dos redatores do projeto”, disse o Sincomercio em seu convite.

Serviço

🗓 28.4 | 5ª feira

⏰ às 19h

Vagas Limitadas

⚠️ Traga 1 pacote de fralda geriátrica para doação à Casa Pia

📍Chevrolet Proeste Botucatu

Av. Dep. Dante Delmanto, 2.633 – Vila Paulista, Botucatu – SP

Com

✅ Marlos Melek – juiz e redator da reforma

✅ Ivo Dall’Acqua Junior – vice-presidente da FecomercioSP

📧 Envie um e-mail para: [email protected] e garanta agora o seu lugar 😃

