Sicoob UniCentro Brasileira doa 2,5 mil máscaras para a prefeitura de Botucatu

Diferente das instituições financeiras tradicionais, as cooperativas unem soluções financeiras mais justas e zelo com a comunidade. Nesse sentido, a Sicoob UniCentro Brasileira doou 2,5 mil máscaras de proteção facial para a prefeitura de Botucatu.

As máscaras são de tecido, laváveis e reutilizáveis, sendo um importante item de proteção pessoal, além de desempenhar um importante papel no enfrentamento à pandemia provocada pela COVID-19. A entrega dos itens foi feita pela gestora da agência da cooperativa em Botucatu (SP), Hemily Beil, ao secretário do governo municipal, Fábio Leite.