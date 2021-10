Shopping Park Botucatu teve fim de semana repleto de atividades e divulga programação

O Shopping Park Botucatu promoveu uma programação especial no final de semana, dando sequência as atividades do Mês da Virada.

Dentre as ações, houve a apresentação da peça teatral “João e Maria”, seguida de sessão de fotos, que divertiu toda a criançada, e a realização de treinamento de Suporte Básico à Vida, no segmento pediátrico (crianças e recém-nascidos) e adulto, em casos emergências, desenvolvido por alunos dos 4º e 5º anos da Faculdade de Medicina de Botucatu – FMB.

As atividades marcam, também, a novo momento do Shopping, que está em processo de mudança de sua assinatura, aderindo ao conceito de sustentabilidade, incentivo à prática de esportes, o consumo consciente e o bem-estar de colaboradores e clientes.

Confira a programação para os próximos dias:

12 de outubro – Dia das Crianças

No dia 12 de outubro, terça-feira, o Shopping Park Botucatu funcionará em horário especial, em decorrência ao feriado nacional em comemoração ao Dia de Nossa Senhora Aparecida, e ao Dia das Crianças. As lojas e quiosques estarão abertos das 14h às 20h e a praça de alimentação e operações das 11h às 20h.

Para celebrar o Dia das Crianças, o shopping contará com a apresentação da peça teatral infantil Masha e o Urso, às 11h30 e às 16h45, seguida de sessão de fotos com os personagens.

17/10 Peça teatral – Frozen 2

Sessões: às 11h30 e às 16h45

Local: Praça de Alimentação

24/10 Peça teatral – Aladdin

Sessões: às 11h30 e às 16h45

Local: Praça de Alimentação

Circuito Bandeirantes

Todos os dias das 12h às 20h;

Local: loja ao lado da portaria principal;

Evento gratuito.

Brinquedão

Todos os dias;

Horário: segunda a sexta: das 10h às 22h; domingo: das 12h às 20h.

Local: Praça de eventos;

Ingresso no local.

Labirinto dos Desafios

Todos os dias das 12h às 22h.

Ingressos no local.

Exposição Moda & Arte & Cultura By Maria Pia e Malu Ornelas

Dias: até 21 de outubro;

Horário: segunda a sábado: das 10h às 22h; domingo: 11h às 22h;

Local: em frente a Renner;

Evento gratuito.

O empreendimento segue todas as normas de segurança para o combate à covid-19. Os protocolos estão mantidos, entre eles o uso obrigatório de máscaras e álcool em gel.

SERVIÇO:

Horários de funcionamento do Shopping

Lojas e praça de alimentação

Segunda a sábado: das 10h às 22h.

Domingo: Lojas – das 14h às 20h; Praça de Alimentação – 11h às 21h.

Mais informações: (14) 3880-5555.