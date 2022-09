Shopping Park Botucatu tem ponto de troca de figurinhas da copa do mundo

Espaço está localizado ao lado do quiosque Sorvetes Naturais

Os amantes do futebol e colecionadores do álbum da copa do mundo tem um espaço exclusivo para troca de figurinhas no Shopping Park Botucatu.

O espaço, denominado como Park Copa do Mundo 2022, fica ao lado do quiosque Sorvetes Naturais e estará aberto todos os dias durante o horário de funcionamento do shopping, das 10h às 22h.

A iniciativa é uma excelente oportunidade para completar o álbum mais rápido, trocar figurinhas e fazer amigos.

Serviço

Park Copa do Mundo 2022

A partir de 03 de setembro das 10h às 22h

Shopping Park Botucatu – Avenida Marginal Duzentos 1050 – Vila Real

Mais informações: (14) 3880-5555 | www.shoppingbotucatu.com.br

