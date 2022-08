Shopping Park Botucatu sediará campeonato de Mortal Kombat retrô

Evento será nos dias 20 e 21 de agosto

O Shopping Park Botucatu irá sediar o Campeonato Retrô Super Star Soccer e Mortal Kombat. O aquecimento será no sábado (20), das 14h às 20h, com o jogo Star Soccer. Sem premiação e inscrições, podem participar todos os interessados. Haverá também ficha livre para jogos em fliperama.

No domingo (21), das 11h às 18h, ocorrem as batalhas no Mortal Kombat. As inscrições são limitadas e já estão abertas. Os 20 primeiros inscritos ganham um brinde no sábado. Elas devem ser feitas por meio do WhastApp (14) 99731-5630. Os valores variam conforme a categoria:

Diamante R$ 30,00 – jogo Mortal Combat 9 (Play 3)

Ouro R$ 20,00 – jogo Mortal Combat 2 (Super Nes)

Prata R$ 15,00 – jogo Mortal Combat 3 (Super Nes)

Haverá premiação para os três primeiros de cada modalidade, sendo ao 1º lugar:

1 vídeo Game console retro (categoria Diamante)

1 Funk Pop original Sub-Zero (categoria Ouro)

1 game Mortal Combat (categoria Prata)

O evento será ao lado esquerdo da entrada principal do shopping. Durante o evento haverá ainda encontro de colecionadores de cartas de Pókemon, HQs e brinquedos antigos. A atração é uma realização do Divulgue Fácil, e conta com apoio da Secretaria Municipal de Turismo e do Shopping Park Botucatu.

