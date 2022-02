Shopping Park Botucatu receberá 1º Festival do Torresmo do Centro Oeste Paulista

Evento acontecerá de 18 a 20 de fevereiro

O Shopping Park Botucatu receberá nos dias 18, 19 e 20 de fevereiro o 1º Festival do Torresmo do Centro Oeste Paulista.

Com a presença do chef especialista em porco, e internacionalmente conhecido, Adan Garcia, e de outros 29 expositores, o evento acontecerá das 12h às 22h e contará com um cardápio bem diversificado composto por baião de dois, galinhada, porco no rolete, joelho de porco, leitão pururuca, torresmo, torresmo de rolo, recheado e mineiro; costela suína, pernil, panceta, entre outros.

Haverá também mais de 50 tipos de chopp, cone de churros, área kids e shows ao vivo. No domingo, às 20h, o público poderá prestigiar uma banda cover do Queen.

A entrada da atração, que será pet friendly, será gratuita e os pratos em torno de R$ 10,00 a R$ 50,00.

O evento acontece desde 2019, já realizou mais de 45 edições e atendeu 1 milhão de pessoas.

Sobre o shopping

O Shopping Park Botucatu funciona das 10h às 22h. Aos domingos e feriados, as lojas e quiosques funcionam das 14h às 20h e a praça de alimentação das 11h às 22h.

Outros estabelecimentos seguem com horários diferenciados. O supermercado Tenda Atacado funciona das 7h às 22h e aos domingos das 10h às 20h; a Lotérica das 10h às 19h e aos sábados das 10h às 16h; a Clínica Cuesta Saúde e o Cinema permanecem conforme agendamento e programação específica.

Com mais de mil vagas, o estacionamento do Shopping é gratuito de segunda a sexta-feira até às 14h. Após, há taxa a partir de R$ 5,00, que pode ser paga em três pontos: em frente à Lojas Renner, próximo à Ri Happy e ao Tenda Atacado. O local também aceita Sem Parar.

Serviço

1º Festival do Torresmo

Dias 18, 19 e 20 de fevereiro

Das 12h às 22h

Shopping Park Botucatu – Avenida Marginal Duzentos 1050 – Vila Real

Mais informações: (14) 3880-5555 | www.shoppingbotucatu.com.br

