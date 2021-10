Shopping Park Botucatu recebe show da Patrulha Canina, neste domingo

Para encerrar a programação do Mês das Crianças, o Shopping Park Botucatu receberá no próximo domingo, 24, o show da Patrulha Canina. O musical, baseado no desenho de TV, trará o garoto Ryder e seus filhotes de cães que formam o grupo conhecido pelas aventuras em ações de salvamento. Serão duas apresentações gratuitas: às 11h45 e 16h45, na Praça de Alimentação.

Na área em frente ao palco, a ocupação será limitada, com distribuição de senhas (por ordem de chegada) 40 minutos antes de cada espetáculo. Todas as normas de segurança em saúde para combate ao Covid-19 são seguidas pelo shopping, incluindo o uso obrigatório de máscara para maiores de 2 anos de idade e álcool gel a todos.

Serviço – Horários de funcionamento do shopping:

Segunda a sábado: Lojas e praça de alimentação – das 10 às 22 horas.

Domingo: Lojas – das 14 às 20 horas / Praça de Alimentação – 11h às 21 horas

Para a comodidade de todos, o estacionamento pode ser pago em três pontos: em frente à Lojas Renner, próximo à Ri Happy e ao Tenda Atacado.

Mais informações: (14) 3880-5555. Site: www.shoppingbotucatu.com.br