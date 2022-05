Shopping Park Botucatu realiza oficinas de sustentabilidade neste fim de semana

Na ocasião, um espaço de conscientização sobre reciclagem também será inaugurado

Para celebrar o Dia Mundial do Meio Ambiente, o Shopping Park Botucatu irá proporcionar diversas oficinas relacionadas ao tema da sustentabilidade. A serem realizadas no espaço em frente a loja Park Sustentável, no corredor da entrada principal, terão início às 14h. Confira a programação:

Sábado (04)

– 14h: oficina de instrumentos musicais

– 15h30: oficina de tintas ecológicas

– 17h: oficina de brinquedo com argila

Domingo (05)

-14h: oficina de material de limpeza natural

-15h30: oficina de decoração sustentável

Haverá ainda adubos disponíveis, coleta de óleo domiciliar e espaço de conscientização sobre reciclagem.

A iniciativa vem ao encontro do empreendimento, que tem trabalhado com o conceito Lixo Zero, cujo intuito é destinar o mínimo possível ao aterro sanitário. “Todos os outros materiais podem ser compostados, reciclados e até mesmo reaproveitados”, salienta a coordenadora de Sustentabilidade do Shopping Park Botucatu, Isabelle Ebener

Novo espaço

Na ocasião, haverá também a inauguração da loja Park Sustentável.

Pallets, carretéis de fio e potes de vidro são exemplos dos materiais que, antes iriam para o lixo, mas agora, fazem parte da decoração do espaço, que contou com os parceiros Cedro da Serra, Top Ternário e Be Weird Me, produtores locais da cidade que trabalham com viés sustentável.

Sobre o shopping

O Shopping Park Botucatu funciona das 10h às 22h. Aos domingos e feriados, as lojas e quiosques funcionam das 14h às 20h e a praça de alimentação das 11h às 22h.

Outros estabelecimentos seguem com horários diferenciados. O supermercado Tenda Atacado funciona das 7h às 22h e aos domingos das 10h às 20h; Lotérica das 10h às 19h e aos sábados das 10h às 16h; a Clínica Cuesta Saúde e o Cinem aa permanecem conforme agendamento e programação específica.

Com mais de mil vagas, o estacionamento do Shopping é gratuito de segunda a sexta-feira até às 14h. Após, há taxa a partir de R$ 5,00, que pode ser paga em três pontos: em frente à Lojas Renner, próximo à Ri Happy e ao Tenda Atacado. O local também aceita Sem Parar.

Mais informações: (14) 3880-5555 | www.shoppingbotucatu.com.br

