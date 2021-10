Shopping Park Botucatu promove vários eventos para o mês de outubro

Outubro chegou e com ele o Mês da Virada do Shopping Park Botucatu. Com uma programação repleta de atividades e eventos, a iniciativa tem por objetivo trazer mais diversão, entretenimento, música, interação e promoções em todos os segmentos. Marcando, ainda, a mudança de assinatura do Shopping, que, agora, passa a incluir a palavra Park em seu nome, aderindo ao conceito de ambiente sustentável e incentivo à prática de esportes.

O empreendimento investiu fortemente na expansão e melhorias de seu espaço, garantindo uma retomada de atividades cheia de novidades. A programação conta com diversos atrativos destinados ao mês da criança, mas, também, àqueles que apreciem a boa música e um espaço aconchegante para toda a família.

O Shopping Park Botucatu segue todas as normas de segurança em saúde para o combate à covid-19. Os protocolos estão mantidos, entre eles o uso obrigatório de máscaras e álcool em gel.

Confira abaixo a programação:

Teatros infantis

Dias: 03, 10, 12, 17 e 24;

Horário: às 11h30 e às 16h45;

Local: Praça de Alimentação;

Evento gratuito.

Circuito Bandeirantes

Todos os dias das 12h às 20h;

Local: loja ao lado da portaria principal;

Evento gratuito.

Brinquedão

Todos os dias;

Horário: segunda a sexta: das 10h às 22h; domingo: das 12h às 20h.

Local: Praça de eventos;

Ingresso no local.

Labirinto dos Desafios

Todos os dias das 12h às 22h.

Ingressos no local.

Música ao vivo na Praça de Alimentação

Dias: 01, 02 e 03;

Horário: às 12h e às 19h;

Dias: 05, 07, 14, 16, 19, 21, 26 e 28;

Horário: às 19h;

Evento gratuito.

Exposição Moda & Arte & Cultura By Maria Pia e Malu Ornelas

Dias: 01 a 21 de outubro;

Horário: segunda a sábado: das 10h às 22h; domingo: 11h às 22h;

Local: em frente a Renner;

Evento gratuito.

SERVIÇO:

Horários de funcionamento do Shopping

Lojas e praça de alimentação

Segunda a sábado: das 10h às 22h.

Domingo: Lojas – das 14h às 20h; Praça de Alimentação – 11h às 22h.