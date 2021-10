Shopping Park Botucatu promove Halloweenpet

Os amantes de cães têm um encontro marcado neste domingo, 31, no Shopping Park Botucatu. Em comemoração ao tradicional Dia das Bruxas, o Halloween, e encerramento do Mês das Crianças, o empreendimento realizará o primeiro Halloweenpet, com programação especial e gratuita para toda a família.

A abertura do evento acontecerá às 11h30, na loja ao lado da portaria principal, com desfile de filhotes para adoção da ONG Liga do Bem. Os cães estarão fantasiados com adereços de Halloween.

Haverá também palestra que abordará a importância da adoção de cães e os cuidados que devem ser tomados nos primeiros meses da adaptação e convívio com a nova família. Na sequência, estará aberta a Feira de Adoção, até as 18 horas.

Durante todo o dia, serão promovidos mais desfiles de cães com adereços temáticos, estes destinados aos frequentadores do shopping e seus cães. Os participantes concorrerão ao sorteio de brindes e premiação em cada desfile, com sorteio de vale-compras da loja Botudog

Para participar, os interessados devem fazer inscrição gratuita, antecipada, enviando um e-mail para: [email protected] com.br com o nome do dono, nome do cão, foto e raça até o dia 29 de outubro, às 18 horas.

O evento é uma promoção do Shopping Park Botucatu, com apoio da ONG Liga Do Bem e patrocínio da Botudog.

Importante: cães de porte grande deverão estar de focinheira e coleira durante todo o tempo de permanência no shopping. As vagas são limitadas.

O empreendimento segue todas as normas de segurança para o combate à Covid-19. Os protocolos estão mantidos, entre eles o uso obrigatório de máscaras e álcool em gel.

Mês repleto de atividades – O mês de outubro foi especial para o shopping e seus frequentadores. Foram apresentados, gratuitamente, três shows musicais, mais de dez atrações de música ao vivo, exposição de fotos e celebração dos 20 anos do McDia Feliz, com apresentação da Orquestra Sinfônica de Botucatu.

Para o mês de novembro, estão previstas muitas outras atividades que serão divulgadas em breve.

Serviço – Horários de funcionamento do shopping:

Segunda a sábado: Lojas e praça de alimentação – das 10 às 22 horas. Domingo: Lojas – das 14 às 20 horas / Praça de Alimentação – 11h às 21 horas.

Para a comodidade de todos, o estacionamento pode ser pago em três pontos: em frente à Lojas Renner, próximo à Ri Happy e ao Tenda Atacado.

Mais informações: (14) 3880-5555. Site: www.shoppingbotucatu.com.br