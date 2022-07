Shopping Park Botucatu promove campanha de liquidação a partir desta quinta-feira (21)

Descontos podem chegar a até 70%

De 21/07 a 24/07, o Shopping Park Botucatu irá realizar a campanha de liquidação Park Liquida. A ação tem por objetivo auxiliar os lojistas com as vendas de estoques e peças de final de coleção.

Mais de 15 operações, de diversos segmentos, irão participar da ação e oferecer descontos que podem chegar até 70%.



Para comodidade do cliente, todas as lojas participantes estarão identificadas com o selo de adesão à campanha.

Oficina

Neste fim de semana, haverá também no shopping uma oficina infantil de pintura de telas. A atividade acontecerá das 14h às 20h, ao lado da Bendita Doceria. A participação é gratuita e por ordem de chegada.

Sobre o shopping

O Shopping Park Botucatu funciona das 10h às 22h. Aos domingos e feriados, as lojas e quiosques funcionam das 14h às 20h e a praça de alimentação das 11h às 22h. Outros estabelecimentos seguem com horários diferenciados. O supermercado Tenda Atacado funciona das 7h às 22h e aos domingos das 10h às 20h; Lotérica das 10h às 19h e aos sábados das 10h às 16h; a Clínica Cuesta Saúde e o Cinema permanecem conforme programação específica. Com mais de mil vagas, o estacionamento do Shopping é gratuito de segunda a sexta-feira até às 14h. Após, há taxa a partir de R$ 7,00, que pode ser paga em três pontos: em frente à Lojas Renner, próximo à Ri Happy e ao Tenda Atacado. O local também aceita Sem Parar.

Mais informações: (14) 3880-5555 | www.shoppingbotucatu.com.br

