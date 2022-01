Shopping Park Botucatu promove campanha de liquidação a partir desta quinta-feira (20)

Cineflix terá ingressos a R$ 10,00 (meia-entrada); descontos nas demais operações podem chegar a 60%

De 20/01 a 23/01, o Shopping Park Botucatu irá realizar a campanha de liquidação Park Liquida. A ação tem por objetivo auxiliar os lojistas com as vendas de estoques e peças de final de coleção.

Nesse período, acontecerá também o Park Liquida Prêmios, onde os clientes poderão rodar uma roleta e concorrer a brindes dos lojistas como casquinha de sorvete do McDonald’s, ingressos para o cinema, passaporte para o Park Games e vale pipoca do Cineflix. Importante consultar o regulamento no local.

Para incrementar ainda mais a ação, haverá locução do radialista da Criativa FM, Anderson França.

Aproximadamente 30 operações irão participar nos segmentos de moda, calçados, brinquedos, entretenimento e alimentação com ofertas imperdíveis e promoções especiais, como o Cineflix, que terá ingressos a R$ 10,00 (meia-entrada) e o Clube Melissa, com a T-shirt Cósmica mais um chaveiro institucional de coração de R$ 119,90 por apenas R$ 49,90.

Para quem deseja renovar as roupas de cama, a Riachuelo irá ofertar jogo de cama de casal microfibra por R$ 49,90. Haverá também óculos de sol Aviador Borda Prata da Chilli Beans por R$ 269,98. Na Hering, o combo básico, a partir da 3 peça, será de R$ 49,99.

Na praça de alimentação, a batata recheada de brócolis com bacon + 01 calabresa e 01 suco de laranja na Bella Rosa Grill sairá por R$ 39,90.

Aos amantes do café, o Café do Feirante irá ofertar café gelado – Sabores por R$ 14,99

Nas demais operações, os descontos serão de até 60%, a depender da loja participante, que, para comodidade do cliente, estará identificada com o selo de adesão à campanha.

Confira todas os participantes:

Havainas, Ri Happy Brinquedos, Claro, Riachuelo, Girard Jóias, Claus Sports Studio Live, McDonald’s, Big X Picanha, Hering Store, Clube Melissa, My Tap House, Abelhinha Kid’s, Rio Sul Calçados, Polishop, Cacau Show, Óticas Carol, Pollo Wear, Chilli Beans, Ophicina, Café do Feirante, Trezze Chicken, Cineflix, Beco Street, Bella Rosa Grill, Bendita Doceria, Pró House e Espaço Homem e muito mais.

HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO

Shopping

De 2ª feira a sábado: das 10h às 22h

Domingos e feriados:

Lojas e quiosques: das 14h às 20h

Praça de alimentação: das 11h às 22h

Supermercado Tenda Atacado:

De 2ªfeira a sábado: das 10h às 22h

Domingos e feriados:das 10h às 20h

Lotérica

De 2ª a 6ª feira: das 10h às 19h

Aos sábados: das 10h às 16h

Clínica Cuesta Saúde e Cinema

Permanecem conforme agendamento e programação específica

ESTACIONAMENTO

Gratuito de segunda a sexta-feira até às 14h. Após, há taxa a partir de R$ 5,00, que pode ser paga em três pontos: em frente à Lojas Renner, próximo à Ri Happy e ao Tenda Atacado. O local também aceita Sem Parar.

SERVIÇO

Shopping Botucatu

Telefone (14) 3880-5555

Site: www.shoppingbotucatu.com.br

