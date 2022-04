Shopping Park Botucatu prepara diversas atrações para o Dia das Mães

Evento começa dia 06 de maio

Para celebrar o Dia das Mães, o Shopping Park Botucatu preparou uma programação especial para elas.

As festividades começam na sexta-feira, 06 de maio, com sessões de make up gratuitas mais fotos, das 16h às 20h. No sábado (07), um café da manhã será oferecido a elas das 10h às 11h na praça de alimentação. Após, das 11h30 às 12h30, haverá um teatro para as crianças sobre compostagem; das 14h às 15h aula de zumba; das 15h às 16h aula de yoga e das 17h às 21h sessões de massagem.

Para que as mamães possam usufruir de todas essas atrações, um espaço kids estará à disposição para os pequenos das 14h às 20h. Pelo local haverá oficina de desenho e elaboração de cartões de Dia das Mães.

No Dia das Mães, 08 de maio, haverá apresentações musicais e de poemas, das 12h às 15h, na praça de alimentação e distribuição de rosas. Ainda, haverá a distribuição de brindes espontâneos as mães em colaboração com os lojistas.

Serviço

Ações em comemoração ao Dia das Mães

De 06 a 08 de maio

Shopping Park Botucatu – Avenida Marginal Duzentos 1050 – Vila Real

Mais informações: (14) 3880-5555 | www.shoppingbotucatu.com.br

